Brüksel'in Molenbeek kentinde, aracında patlayıcı madde bulundurduğunu iddia eden şüpheli paniğe neden oldu. Polis, aracı kısa takibe aldıktan sonra şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Yetkililer, şüphelinin tutuklandığını belirterek, olayda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.
Brüksel'de bomba paniği!
08.08.2017 - 20:05 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brüksel'in Molenbeek kentinde patlayıcı madde bulundurduğunu iddia eden şüpheli paniğe neden oldu.
Etiketler : brüksel,bomba,haberler,şüpheli araç,
494822 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494822.aspx
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