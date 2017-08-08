Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel'in Molenbeek kentinde, aracında patlayıcı madde bulundurduğunu iddia eden şüpheli paniğe neden oldu. Polis, aracı kısa takibe aldıktan sonra şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Yetkililer, şüphelinin tutuklandığını belirterek, olayda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.