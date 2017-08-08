Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Prens Salman bin Saad bin Abdullah bin Turki Al Saud'un hayatını kaybettiği belirtildi.
26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, Eremnews haber ajansı ise, prensin yakınlarına dayandırdığı haberinde Al Saud'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti.
Suudi prens hayatını kaybetti
08.08.2017 - 20:21 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Prens Salman bin Saad bin Abdullah bin Turki Al Saud'un hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Prens Salman bin Saad bin Abdullah bin Turki Al Saud'un hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiketler : Salman bin Saad bin Abdullah bin Turki Al Saud,suudi arabistan,
494825 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494825.aspx
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