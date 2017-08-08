Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Prens Salman bin Saad bin Abdullah bin Turki Al Saud'un hayatını kaybettiği belirtildi.



26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, Eremnews haber ajansı ise, prensin yakınlarına dayandırdığı haberinde Al Saud'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti.