Çin’in Sichuan eyaletindeki Guangyuan şehrinin kuzeybatısında 6.6 büyülüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Çin'deki depremin bilançosu ağır: 4 ölü, 30 yaralı
08.08.2017 - 20:35 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in Sichuan eyaletinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Etiketler : çin,çin deprem,haberler,
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