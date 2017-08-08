Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sabah saatlerinde cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde Ermenistan ordusuna ait bir keşif sabotaj timinin Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

TİM GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Alınan önlemler sayesinde timin geri çekilmek zorunda kaldığı, bir  askerin Azerbaycan askerlerince açılan ateşle öldürüldüğü belirtildi.

Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu  duyuran bakanlık, olayın görüntülerini yayınladı.