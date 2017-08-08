Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sabah saatlerinde cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde Ermenistan ordusuna ait bir keşif sabotaj timinin Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.
TİM GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI
Alınan önlemler sayesinde timin geri çekilmek zorunda kaldığı, bir askerin Azerbaycan askerlerince açılan ateşle öldürüldüğü belirtildi.
Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu duyuran bakanlık, olayın görüntülerini yayınladı.