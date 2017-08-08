Son dakika... Kuzey Kore'ye karşı uyarılarını sürdüren ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore nükleer tehdidi tırmandırırsa dünyanın görmediği ateş ve dehşeti görecek" ifadesini kullandı.
Trump'tan Kuzey Kore'ye sert çıkış!
08.08.2017 - 22:47 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kore'ye karşı uyarılarını sürdüren ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore nükleer tehdidi tırmandırırsa dünyanın görmediği ateş ve dehşeti görecek" ifadesini kullandı.
Etiketler : Kuzey Kore,ABD Başkanı,Trump,haberler,
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