Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento önünde Göçmenler Ofisi'ni protesto eden Afganlı sığınmacı çocukların, ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi. Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Asa Wallentin, sığınmacı çocukların üzerine yanıcı madde atıldığını ve 3 çocuğun hafif şekilde yaralandığını bildirdi. İsveç'in önde gelen gazetesi Expressen'e açıklamalarda bulunan Afganlı göstericilerden Ahmad Rahimi, Göçmenler Ofisi'nin, Afganistan'dan gelen ebeveynsiz çocukların ilticasını kabul etmediği için 100 kişilik bir grupla protesto gerçekleştirdiklerini söyledi.

Protesto sırasında 20-30 kişilik ırkçı bir grubun saldırısına uğradıklarını kaydeden Rahimi, "Bir anda bize doğru gelen grup, 'Ahmet, Muhammet defolun, sığınmacılar defolun' şeklinde slogan atarak üzerimize sis bombası attı. Yaralanan arkadaşlarımız oldu." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.