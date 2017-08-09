Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN ANKARA

Terör örgütü PKK’nın ardından Suriye-Irak sınır hattına yerleşmeye başlayan ve Sincar bölgesinde İran’ın kontrolünde hareket eden 4 askeri ve lojistik amaçlı kamp kuran Şii Haşdi Şabi silahlı gruplarına ABD’den “sınıra yaklaşma” mesajı geldi. Gece yarısından sonra Haşdi Şabi’ye yaklaşık 3 bin 700 kişilik grubun Sincar bölgesindeki hareketliliği üzerine ABD uçakları hava harekâtı düzenledi. ABD savaş uçakları tarafından mevzilerin bombalanması sonucu 36 Haşdi Şabi teröristi ölürken, 80’e yakını yaralandı.

BÖLGE İRAN İÇİN ÖNEMLİ

Haşdi Şabi’ye bağlı olan Seyit Şüheda Birliği, hava operasyonunun kendi güçlerine yapıldığını açıkladı. ABD hava kuvvetlerinin birkaç defa bulundukları yerde DEAŞ’a saldırılar düzenlediğini ancak son operasyonda kendilerini hedef aldığını duyuran Seyit Şüheda Birliği, Irak merkezi hükûmetinden “sessiz kalınmaması” istendi. Açıklamada, “ABD’nin bu saldırısı cezasız kalmayacaktır. Irak-Suriye sınırının korunması çağrısında bulunuyoruz. ABD’nin kendi ajandası için o sınırları ele geçirilmesine izin verilmeyecektir” denildi. Irak merkezî hükûmeti veya ABD’li yetkililerden ise henüz söz konusu saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki Haşdi Şabi grupları, İran’ın Suriye’ye lojistik destek ve askeri geçiş sağlayan bir nokta bulunuyor. Söz konusu bölge de İran için çok önemli bir yer.

İRAN VE SURİYE’DEN ÇAĞRI

Öte yandan Suriye hükûmeti pazar günü Irak-Suriye sınırını güvenceye almak için Haşdi Şabi ile koordinasyonda bulunmak istediklerini açıkladı. Suriye lideri Beşar Esad’ın Danışmanı Abdulkadir Azuz, “Suriye hükûmetinin şu an için çeşitli alanlarda Irak halkıyla diyaloğu yoğunlaştırmaya çalıştığını” söyleyerek “Suriye-Irak sınırını güvenceye almak ve silahlıların geçişini engellemek için Haşdi Şabi’nin ortak bir koordinasyona girmesinin vakti geldi” değerlendirmesinde bulundu. Azuz, ayrıca Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Telafer ilçesinin kurtarılması savaşına Haşdi Şabi güçlerini katma kararını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.