Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Irak Savunma Bakanlığı, DEAŞ’ın yaklaşık üç yıldır elinde tuttuğu Musul’un 63 kilometre batısında yer alan Telafer’in kurtarılması için düzenlenecek operasyonun başladığını duyurdu. Operasyona yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağı tahmin edilirken Irak Başbakanı Haydar İbadi “Telafer’in kurtarılması için operasyon planını yaptık. Bu operasyona tüm güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi katılacak” ifadelerini kullanmıştı. İbadi’nin operasyona İran destekli Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin de katılacağını açıklamasının ardından bölgede yaşayan Türkmenlerin güvenliği Ankara- Bağdat arasında tartışma konusu oldu. Gazetemize konuşan Irak Türkmen Meclis Başkanı Erşat Salihi, Haşdi Şabi konusunda Irak Başbakanı İbadi’nin Türkmenlerin endişelerini dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Haşdi Şabi’nin Telafer etrafındaki köylerde operasyonlar yaptığını ancak ilçenin içine henüz girilmediğini belirten Salihi “Bizim için önemli olan Telafer’in DEAŞ’tan temizlenmesi ancak bu meselenin tekrar kardeş kavgası getirmesini de istemeyiz” diye konuştu. Irak’ın Bağdat’tan sonra ikinci büyük kenti Musul’a bağlı olan ve nüfusunun neredeyse tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer’de yaklaşık 310 bin kişi yaşıyor. İlçe çevresindeki kasaba ve kırsal kesimdekilerle birlikte 385 bini aşkın Türkmen’in yaşadığı Telafer’in yüzde 55’i Şii, yüzde 45’i de Sünni Türkmenlerden oluşuyor. İlçenin 14 Haziran 2014’te DEAŞ terör örgütünün işgali altına girmesiyle Şii Türkmenler Telafer’i terk etmek zorunda kalmıştı.