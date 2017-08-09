Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde çok sayıda yünlü mamuta ait kalıntılar bulundu. MailOnline'da yer alan habere göre, Tomsk Devlet Üniversitesinden Rus bilim adamları, Krasnoyarsk bölgesine düzenledikleri araştırma gezisi sırasında, tarih öncesi dönemde insanların, avladıkları mamutların kalıntılarını bıraktıkları sanılan kayalık bir alan buldu.

Çulım Nehri kıyısında Bolşoy Ilek'teki kayalıkta, 120 milyon yıl öncesinden dinozor kalıntılarına rastlandığı da belirtildi.

Bilim adamlarının, kayalığın katmanlarında daha kapsamlı inceleme yapmayı planladığı, ilk bulguların, bölgede binlerce kemiğin olabileceğini ortaya koyduğu ifade edildi.