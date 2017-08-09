Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chicago bunca büyüklüğüne rağmen 'ABD’nin en etkili 50 Türk' listesinde yer alan kimse yok. Ama Chicago'ya birkaç saat uzaklıkta, Orta Batı’nın önemli eyaletlerinden olan İndiana’da en etkili Türkler listesine giren önemli bir isim var: Ersal Özdemir..

Ersal Özdemir aslen Muş Vartolu fakat, Mersin’de doğmuş ve lise eğitimine kadar bu şehirde yaşamış. İçel Anadolu Lisesi’ni bitirip dünyanın en iyi inşaat mühendislik okullarından Purdue Üniversitesi’ne okumak için gelmiş. Ve mezun olduktan sonra Türk girişimciliğini konuşturup; zaten bir şirkette çalışacağım fakat öncesinde ben bir şirket kurayım ve baba mesleği müteahhitliği deneyeyim demiş. Böylece ABD’nin en önemli inşaat firmalarından birisinin temellerini atmış oluyor.

Ersal Özdemir'in tutkusu futbol. Öyle ki bu tutkusu ona futbol takımı kurduruyor! Kuzey Amerikan futbol liginde yer alan 'Indy Eleven' lig şampiyonluğuna kadar uzanmış başarılı bir takım...

Peki Ersal Özdemir kimdir? Elbette kendisi de çok başarılı. ABD’nin en etkili 10 Türk asıllı Amerikalılar litesinde yer alıyor.

Faaliyet gösterdiği şirketlerin ve sportif başarıların dışında şehrin en sevilen kişilerinden. Çünkü yaşadığı topluma sadece maddi değil, manevi değerler de katıyor. Eski İndiana Valisi, şimdiki ABD’nin iki numaralı ismi Donald Trump ‘ın başkan yardımcısı Mike Pence’nin de sevdiği, saydığı ve başarılı bulduğu bir dostu...

İşte bu keyifli röportajın satır başları...

Türkler genellikle New York, California, Florida gibi eyaletlerde yaşamını sürdürüyor. Siz ise İndiana’dasınız Ersal Bey? İndiana’da hayat nasıl gidiyor?

İndiana, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Batısında yer alan insanların dürüst ve çalışkan olduğu, çok iyi üniversitelerin yer aldığı ve üretimin olduğu bir eyalet. Eğer İndiana tek başına bir ülke olsaydı Gayri Safi Milli Hasılasıyla 35. ülke olurdu. Çok büyük bir eyalet. Ben üniversiteyi burda okudum. Yaşamaya da burada devam ettim.

Ersal Bey Keystone inşaat firmanız eyaletin en iyi firmaları arasında. Nasıl bu başarıya ulaştınız?

Amerika Birleşik Devletleri’nin güzel yanı fırsatlar ülkesi. Buraya 20 yıl önce İnşaat Mühendisliği okumak için gelmiştim ve okul bitince herkes gibi bir firmada maaşlı çalışacaktım. Fakat ilk kendim bir firma kurayım dedim ve denemek istedim. O vasıtayla bu şirketi kurduk ve bu günlere geldi. Burada kendinizi çalışmaya, iyi iş yapmaya ve vakıf işlerine verince, sizi burada seviyorlar. Hani Amerikan Rüyası artık bitti diyorlar ya? O yanlış. Eğer siz çok çalışırsanız Amerikan Rüyası hala devam ediyor. Yeter ki siz denemeye devam edin ve yılmayın. Başarı elbet gelecektir. Amerikalılar güzel ve iyi insanlar. Başarmak uzun sürer siz sadece çalışmaya devam edin ve insanlara yardımcı olun.

Keystone olarak neler yapıyorsunuz?

Gayrimenkul geliştirme, inşaat, medya, yatırım, finans ve spor alanlarında faaliyet gösteriyoruz ve her yıl kontrollü şekilde büyüyoruz. Bir anda yükselmek istemiyoruz, zamanla ve yavaş yavaş, emin adımlarla.. Uzun zamanda ve sürekli gelişmeye devam eden. Amacımız sadece gelir elde etmek değil topluma bir şeyler kazandırmak, ülkeye değer de katmak.

Eğer Ersal Özdemir Türkiye’de olsaydı... Nasıl olurdu?

Bunu söylemek zor. Çünkü burada başladım ve burada neler yapmak gerektiğini biliyorum. Türkiye’yi çok seviyorum çok güzel bir ülke bütün ailem orada. Fakat Amerika fırsatlar ülkesi. En iyi dileklerim Türkiye'yle. Fakat burada fırsat, oluşum ve inovasyon var. İşe başlamak ve devam etmek için iyi bir ülke. Üniversiteyi bitirince burada başladım ve devam etmek istedim. Burada bir aile kurdum. Sadece kar değil ülkeye de değer katmak istiyorum.

Üniversiteniz Purdue... ABD’nin en iyi okullarından. Özellikle İnşaat Müdensliği’nde lider...

Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ailem arkamda olmasaydı ben burada okuyamazdım. Akrabalarıma da çok teşekkür ediyorum, yoksa gerçekten yapamazdım. Ailem bana fırsat verdi ve güvendi. En iyi mühendislik okullarından birisini ailem sayesinde okuma fırsatım oldu...

Türkiye’de takım başkanları sadece kulübe odaklanıyorlar ve kendi işlerini aksatıyorlar. Hem firma hem de futbol kulübü sahibi olmak zor olmuyor mu?

Futbol takımı var fakat günlük takip etmiyorum çünkü profesyonel çok iyi yöneticilerim var. Delegasyon çok önemli, her yere bir kişi yetişemez. Türkiye’deki başkanlar gibi değilim iyi bir CEO ve iyi bir teknik direktörüm var onlar karar veriyor. Bana birisi futbolcu yollarsa ben de ekibime gönderirim onlar karar verir. Takımım Indy Eleven Indiana eyaletini temsil eden başarılı bir futbol takımı.

Türkiye’ye gittiğim zaman Beşiktaş ve Galatasaray’ın başkanları ve yöneticileriyle görüştüm. Çok iyi insanlar. Eğer ABD’ye gelmek isterlerse yardımcı olmak isterim. Her yaz Avrupa’dan büyük takımlar kamp ve hazırlık maçları için Amerika Birleşik Devletleri’ni tercih ediyorlar. Ben de gelecek yıl Türkiye ile spor alanında ortak bir şeyler yapmak istiyorum.

Malum burada Amerikan futbolu popüler. Siz neden böyle bir futbol takımı kurdunuz?

Ne bildiğimi ve ne bilmediğimi biliyorum. Küçüklüğümden beri uzun yıllar futbol oynadım ve öyle büyüdüm. Futbolu çok seviyorum. ABD’nin 14. en büyük eyaleti Indiana'da farklı ve sevdiğim bir şey yapmak istedim. Bu yüzden eyaleti başarıyla temsil edecek bir futbol takımı kurdum. Evet Amerikan futbolu çok meşhur ama futbol da çok yaygınlaştı ve popüler olmaya başladı.

Algıda seçicilik sanırım ama sizinle görüşmeye gelirken Indy Eleven formalı bir çocuk gördüm. Sizin takımdan sonra Amerikalıların futbola ilgisi daha da arttı mı? Ne dersiniz?

ABD’de en çok gelişen spor şu an futbol. Bir çok şehirde her yıl büyük stadyumlar inşaa ediliyor. 5 yıl içinde farkı daha da fazla göreceksiniz. İnşallah 2026 Dünya Şampiyonası ABD’de gerçekleşir. Kadınları da küçük çocukları da futbola ilgili. Hem oyuncu hem izleyici olarak.

Futbolun neredeyse her alanında bulundunuz sizce en güzel kısmı hangisi?

Futbolun her alanında olmak mutluluk veriyor. Ama tabii ki oyuncu olmak bambaşka. O heyecan paha biçilemez... Sahaya çıkmak, gol atıncaki heyecan, oyun stresi, hırs... Futbolu sevmek, onu yaşamak ayrı bir zevk...

Indy Eleven futbol takımının Türk Hava Yolları ile bir sponsorluk anlaşması oldu...

ABD'de futbolun günden güne geliştiğine dikkat çekerek, Indy Eleven olarak THY ile yaptığımız bu işbirliğinden dolayı gurur duyuyoruz. Yapılan işbirliği büyüyen markamıza ABD ve dünyadaki erişimi kolaylaştıracaktır.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Aycı, THY'nin her geçen gün büyüdüğüne ve hizmetlerini artırdığına dikkat çekerek, "Sporun kültürleri ve ulusları birleştirme becerisine sahip olduğuna inanıyoruz, bu nedenle Indy Eleven ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Indiana’nın eski valisi ve sizin yakın dostunuz Mike Pence şu an ABD’nin iki numaralı adamı. Başkan Yardımcısı Pence ile seçimden sonra görüştünüz mü?

Seçildikten sonra aradım ve telefonla tebrik ettim. Sonrasında ise Indiana ziyaretlerinde görüştük. 14 yıl önce Indiana’yı temsilen ABD kongresindeyken dostluğumuz başladı. Ailelerimizle birlikte görüşürüz, yakın arkadaşlığımız vardır.

Mike Pence nasıl bir insan?

İyi kalbli, çok içten, mütevazi ve candan biri. Muhafazakar Cumhuriyetçi ve son derece gösteriden uzak birisi. Başkan yardımcısı olmasına rağmen 14 sene önce neyse benim için bugün de aynı..

14 yıl önceki dostunuz şu an Donald Trump’ın yardımcısı. Seçildikten sonra neler hissettiniz?

Zaman çok hızlı geçiyor. Mike Pence ile gurur duydum. İnsancıl ve mütevazi biri ve hak ettiği yerde. Küçük bir şehirden çıktı ve kendisini çok güzel yetiştirdi.

Mike Pence Türkiye hakkında neler düşünüyor?

Ayrım yapmadan herkesi seven birisidir. Türkiye ile ABD’nin müttefik olarak başarılı işlere imza atması gerektiğine inanıyor. Bölgeyi çok iyi biliyor, Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini istiyor. Türkiye alanında lider bir ülke ve daha güzel yerlere gelmesi gerektiğine inancı tam.

Trump’ın sert söylemleri dünyada geniş yer buldu?

Trump sınır güvenliğini ve ülkesini korumak için bir takım önlemler alıyor. Amerikalılara iş alanı oluşturmak ve ABD’lilerin çalışmasını istiyor. Bence güçlü ve başarılı bir lider. Trump ile bir kaç organizasyonda bir araya geldik.

Gençlere neler söylemek istersiniz?

Para kazanmaya değil sevdiği işe odaklansınlar. Yaptığınız işten zevk almak daha önemli. Ne yapmak istediğinizi bilin, hırslı olun ve asla pes etmeyin. Yanlışlar yapabilirsiniz hepimiz yaptık. Ama o yolda yürümeye devam. Eğer yürürseniz doğrusunu bulacaksınız. Yaşadığınız ülkeye ve şehre en iyi şekilde hizmet edin ve yeni iş alanları oluşturun.

Türkiye ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Demokratik ve gelişen Türkiye’yi görmek beni mutlu ediyor ve böyle devam etmeli. ABD de Türkiye’nin önemli dostlarından birisi ve ortaklık devam etmeli. Türkiye’ye yüksek miktarda turist geliyor ülkemde farklı milletten insanları görmek beni mutlu ediyor. Demokratik ve yükselen Türkiye’de barış içinde birlikte yaşamalıyız. Türkiye, Orta Doğu’da lider bir ülke konumunda. İnşallah daha da etkili bir ülke olacak...

Röportaj: Anıl Sural - Önce Vatan Gazetesi