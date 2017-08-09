Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin yönetiminin yurt dışında tedaviye muhtaç hastalara yönelik uyguladığı kısıtlamalarda şubattan bu yana artış olduğu ve bunun bölgedeki sağlık sorunlarını ikiye katladığı kaydedilen açıklamada, yurt dışında tedavi gören hastaların sayısında geçen haziran ayında yüzde 64, temmuz ayında yüzde 28 oranında bir gerileme yaşandığı belirtildi.

İsrail'in Beyt Hanun sınır kapısından çıkışlarda uyguladığı seyahat kısıtlamalarının iç işlerindeki mevcut sorunları daha da artırdığı aktarılarak, "İsrail tarafından bölge dışına çıkışlarına izin verilen hastaların sayılarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Bu yılın ilk yarısında verilen izinlerin sayısı, son üç yılın ortalamasına oranla yüzde 20 geriledi." denildi.

Depolardaki ilaçlar tükenmek üzere

Gazze Sağlık Bakanlığı depolarındaki ilaçların tükenmek üzere olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 184 ilaç türünün tamamen bittiği, bunun yüzde 36 oranında bir açık meydana getirdiği, tükenen 270 tıbbi malzemenin de yüzde 32'lik bir açığa neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de günde 20 saati bulan elektrik kesintilerinin sağlık hizmetlerinde kısmi felce neden olduğu aktarılarak, bölgedeki kısıtlamalar ile uygulamaların yasal dayanaklar ile yönetimlerim tüm vatandaşlarına hizmet sunmasını öngören uluslararası standartlardan yoksun olduğu kaydedildi.