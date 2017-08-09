Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Nairobi'de basın açıklaması yapan Odinga, hackerların seçimlere günler kala kaçırıldıktan sonra öldürülen seçim komisyonu yetkilisi Chris Msando'nun kimlik kartını kullanarak elektronik seçim sistemine sızdıklarını ve veri tabanında hata yaşatarak seçimleri hacklediklerini öne sürdü.

Odinga, şu ana kadar açıklanan tüm sonuçları da "büyük ve kapsamlı sahtekarlık" olarak nitelendirdi.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonundan (IEBC) konuyla ilgili açıklama beklediğini dile getiren Odinga, kendisini destekleyenlere şu an için itidal çağrısında bulundu.

Genel seçimlere günler kala ortadan kaybolan IEBC Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimi Müdür Yardımcısı Chris Msando, 31 Temmuz'da ölü olarak bulunmuştu.

Komisyon yetkilisinin ölümünden sonra yayınlanan otopsi raporunda Msando'nun işkence edilerek öldürüldüğü belirtilmişti.

Oy sayımında sona yaklaşılırken IEBC'nin ülke genelindeki toplam 40 bin 883 oy verme merkezinin yüzde 85'inden gelen başkanlık sonuçlarına göre mevcut Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yarışı açık ara önde götürdüğü gözüküyor. Buna göre Kenyatta, şu ana kadar 7 milyon 757 bin oy (yüzde 54,4), rakibi Odinga ise 6 milyon 380 bin oy (yüzde 44,74) aldı.