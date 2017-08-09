Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bagram İlçe Kaymakamı Abdulşukur Kuddusi, kadınların, ABD'nin ülkedeki en büyük hava üssü Bagram yakınlarındaki pazardan alışveriş yaparken kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

3 KADIN HAYATINI KAYBETTİ



Saldırıda 3 kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Kuddusi, bir kadın görevlinin de yaralandığını söyledi. Kuddusi, kadınların, Bagram Hava Üssü'nün güvenlik kontrolü bölümünde görev yaptığını kaydetti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Yaklaşık bir buçuk ay önce de Bagram Hava Üssü'nde görevli Afgan korumalara düzenlenen saldırıda 8 koruma hayatını kaybetmişti.