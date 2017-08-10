Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile Kuzey Kore’den gelen peş peşe tehditler tarafları savaşın eşiğine getirdi. Tatilde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, nükleer denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a sert mesajlar gönderdi. Kuzey Kore’nin ABD’yi tehdit etmek vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Trump, “Aksi takdirde dünyanın görmediği ateş ve gazapla karşı karşıya” dedi. Trump’ın bu açıklamasına Pyongyang yönetiminden cevap gecikmedi: “Orta ve uzun menzilli balistik füzelerle Pasifik’teki Guam adasını vurmaya yönelik operasyon üzerinde çalışıyoruz.” Kuzey Kore devlet ajansı KCNA’nın açıklamasında, ABD’ye ciddi bir uyarı göndermek amacıyla saldırının Andersen Hava Üssü’ne yönelik düzenlenebileceği belirtildi. Guam Valisi Eddie Calvo ise “Burası ABD toprağıdır. Sadece askerî bir üs değildir. Kuzey Kore’ni tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Savunma tedbirleri alındı, her türlü gelişmeye hazırız” diyerek Pyongyang yönetimine rest çekti.

İŞGAL VİDEOSU YAYINLANDI

Kuzey Kore’deki yarı resmî bir site, çarpıcı bir videoyu sayfalarına taşıdı. Videoda Kuzey Kore ordusu üç günde Güney Kore’yi işgal ediyor. Ayrıca, Pasifik Okyanusu’ndaki Guam Adası ile Japonya’daki ABD üsleri de kısa sürede imha ediliyor.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMA

Kuzey Kore’nin yaptığı açıklamaların ardından ABD Başkanı Trump, Twitter’dan “Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk emrim nükleer silahların yenilenmesi oldu. Silahlar şu anda daha önce hiç olmadığı kadar güçlü. Umarım bu gücü kullanmamıza hiçbir zaman gerek kalmaz ancak asla dünyada en güçlü ulus olmadığımız bir zaman olmayacak” diye yazdı.

60 NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI

Bu arada Washington Post gazetesi ABD Savunma İstihbarat Ajansı’nın (DIA) raporuna dayandırarak verdiği haberinde, Kuzey Kore’nin 60 civarında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre bazı Amerikalı uzmanlar Kuzey Kore’nin 10 gün önce denediği yeni füzenin başkent Washington’a kadar ulaşabileceğini öne sürdü.

Guam adasında 6 bin ABD askeri var

Kuzey Kore’nin vurmakla tehdit ettiği Guam adasının yüzde 30’u, ABD’nin Andersen Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’ne ait üslere ev sahipliği yapıyor. 1898’de ABD-İspanya savaşı sırasında ABD, adanın kontrolünü eline geçirdi. ABD’nin en batısındaki toprak parçası olan Guam Adası, eyalet statüsünde değil. ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Madeleine Bordallo’nın temsil ettiği adayı, seçimle gelen Vali Eddie Baza Calvo yönetiyor. Geçtiğimiz 400 yılda, İspanya, ABD ve Japonya’nın yönetimine geçen adaya, 4 bin yıl önce ilk olarak Kamorro etnik grubundan gelen yerliler yerleşmişti. Guam vatandaşlarının yüzde 40’ı Kamorro yerlilerinden oluşuyor. Beyaz kumları ve kristal mavisi deniziyle bilinen, 160 bin civarında nüfusa sahip adada 6 bine yakın ABD askeri bulunuyor.