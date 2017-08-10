Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslar arası Göç Örgütü yaptığı açıklamada, insan kaçakçılarının, polise yakalanma korkusuyla 120 Somalili ve Etiyopyalı mülteciyi Yemen kıyılarında suya attığı belirtildi.



50 MÜLTECİ HAYATINI KAYBETTİ



Olayda 50 mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Aden’deki Uluslararası Göç Örgütü yetkilisi, kaçakçıların mültecileri kıyıya yaklaştıklarında polis tarafından yakalanma korkusuyla bilerek suya attıklarını söyledi. Yetkili, kaçakçıların büyük ihtimalle Yemen’e yeni mülteciler getirmek için geldikleri yere tekrar geri gittiklerini ifade etti. Uluslararası Göç Örgütü yetkilisi, 2017 yılı başından beri yaklaşık 55 bin göçmenin Somali yarımadasından büyük çoğunlukla Körfez ülkelerinde iş bulabilmek amacıyla Yemen’e gelmek için ayrıldıklarını bildirdi. Yetkililer Hint Okyanusundaki yolculuğun özellikle güçlü rüzgarlar yüzünden bu mevsimde çok tehlikeli olduğunu belirtti.



YAŞ ORTALAMASI 16



Kazadan kurtulanlara acil ilk yardım müdahalesinde bulunduklarını bildiren Uluslararası Göç Örgütü yetkilisi botta bulunanların yaş ortalamasının 16 olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.