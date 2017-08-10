Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in, Salı gecesi Gazze’den roket atıldığı iddiasıyla dün, gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayılıyor.

İsrail'in türlü bahaneler ile F-35 tipi uçaklarını denemek için yaptığı operasyonda, iki ayrı bombanın teker teker atıldığı ve şiddetli patlamaların yaşandığı görülüyor. Peşpeşe gelen patlamaların ardıdnan büyük bir alev topu ve sarsıntılar meydana geliyor.

KEYFİ OPERASYON

Katil İsrail hükumeti saldırıyı Hamas'ın Gazze'den Aşkelon'a roket attığı iddiasıyla gerçekleştirdi, ancak Hamas'tan yapılan açıklamaya göre kendilerinden gelen bir saldırı olmadığı belirtildi.

İsrail'in Roket atıldı iddiasıyla gerçekleştirdiği keyfi saldırıda 1'i ağır 3 Filistinlinin yaralandığı söylenirken, İsrailli kaynaklara göre ise hiçbir yaralanma olayının olmadığı açıklandı. Yaralılardan birinin başına şarapnel parçasının saplandığı belirtilirken, bombaların atıldığı bölgede binalarda madi hasar meydana geldi.

HAMAS'DAN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Siyonist barbarca saldırının Gazze'de direnişin mevzilerini kasten hedef alması, düşmanın sonuçlarına katlanacağı tehlikeli bir ihlaldir." ifadesine yer verildi.