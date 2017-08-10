Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah el-Hurani Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman el-Vari, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2015’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 36 evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtti.

İsrail'in Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçları görmezden geldiği, Filistinlilere karşı ise toplu cezalandırma politikasını yürüttüğünü kaydeden Vari, "İsrail mahkemeleri, Filistinli çocuk Muhammed Ebu Hudayr'ın katilleri olan Yahudi yerleşimciler, El-Halil kentinde Abdulfettah eş-Şerif isimli Filistinliyi öldüren İsrail askeri Elor Azaria ve Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde Devabişe ailesini yakan Yahudi yerleşimcilerin evini yıkmayı reddetti." ifadelerini kullandı.

"İşgalciye karşı kin ve nefret oranı arttı"

İsrail'in ayrıca bu süre zarfında Filistinlilere ait 4 evi betonla doldurduğu ve diğer birini de mühürlediğini aktaran Vari, "Caydırıcı ceza olarak evleri yıkma politikasının başarısız olduğu kanıtlandı. Yıkımlar, eylemlerin önüne geçemediği gibi işgalciye karşı kin ve nefret oranını artırmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Vari, yıkım politikasının uluslararası insani hukuka aykırı olduğu ve bunun sadece fanatik Yahudi yerleşimcileri memnun etmek için yapıldığına dikkati çekti.

Bugün Ramallah'ın batısında yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine iş makineleriyle baskın yapan İsrail askerleri, daha önce İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Usame Ata ve Bera İbrahim Salih'in ailesine ait evleri yıkmış, Adil Ankuş'un ailesine ait eve ise mühür vurmuştu.