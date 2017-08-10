Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba günü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın Kim Il Sung Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ABD Başkanı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

KUZEY KORE HALKI DEVLETİNİ DESTEKLİYOR

Bir araya gelen halk, Kuzey Kore hükümetinin aldığı kararların yanında olduğunu belli etti. Protesto gösterileri sırasında çalışanlar beyaz, elit kesim ise siyah kıyafet giydi.



GERGİNLİK DAHA DA ARTTI

Uygulanacak yaptırımların Trump tarafından onaylanmasından sonra Kuzey Kore'yle olan gerginlik daha da arttı. Trump, "Kuzey Kore ABD'ye karşı daha fazla tehditte bulunmasın. (Bu tehditler) dünyanın bugüne kadar görmediği ateş ve öfkeyle karşılık bulacaktır" şeklinde bir açıklamanın üzerine Kuzey Kore ordusu dün bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Planımızı yapacağız ve Guam'ı vurmak için Başkomutanımızın emrini bekleyeceğiz." denildi.









