Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pyongyang-Washington hattındaki kriz hat safhaya ulaştı. Tarafların birbirine verdiği gözdağı bölgede büyük tedirginliğe neden olurken, Japonya felaket senaryosuna karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ BAŞKENTTE

Kuzey Kore ordusu Guam Adasında bulunan ABD üssünü nükleer füze ile bombalamak için sadece liderleri Kim Jong'un emrini beklerken, Japonya'dan ABD üssünün bombalanmasını engelleyebilecekleri açıklaması gelmişti.

Füzelerin Japon topraklarından geçmesi halinde, önleyici sistemlerle nükleer tehlikenin önüne geçeceklerini söyleyen Japonya, bugün Başkent Tokyo'ya hem de şehrin göbeğine füze sistemlerini yığmaya başladı.

NAMLULAR KUZEY KORE'YE BAKIYOR

Kentin açık bölgelerine yerleştirilen füzeler, açık bir vaziyette bekletiliyor. Üstelik namluların baktığı yön direkt olarak Pyongyang, Yani Kuzey Kore. herhangi bir tehlike durumunda adım atmaktan çekinmeyecek olan Japonya her duruma karşı tam hazırlıklı olarak bekliyor.

HALK TEDİRGİN

Japon hükumeti her türlü duruma karşı hazırlıklı olduğunu belirtiken, Japon halkı oldukça tedirgin durumda. Öyle ki, şehrin merkezinde bulunan dev televizyonlardan günün her saati haberleri ve gelişmeleri takip ediyorlar, teyakkuz halinde bekliyorlar.

ABD TEHDİTTEN GERİ ADIM ATMIYOR

İki ülke arasındaki gerilim, tüm bölgede etkisini kuvvetli olarak gösterirken, ABD Kuzey Kore'nin gözdağına, Güney Kore'nin Pyeongtaek kentinde bulunan Osan Hava üssündeki uçaklarıyla cevap verdi. A-10 tipi savaşçı uçaklarla havada devriye gezen ABD ordusu, Kuzey Kore'ye "burdayız" mesajını verdi