Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu üst düzey bir ABD heyetinin iki hafta içerisinde ülkesini ziyaret edeceğini belirtti.

Filistin radyosuna verdiği demeçte de ABD heyetinin ziyaretine değinen Maliki, şunları kaydetti:

"ABD heyeti iki hafta içerinde geleceğini söyledi ama kesin bir tarih belirlenmedi. Ancak geldikleri zaman sorularımıza net cevaplar vermeliler. Bu çok önemli. ABD Yönetimi (Filistin ve İsrail arasında) barış sürecine ara buluculuk mu etmek istiyor, yoksa İsrail'in mesajlarına postacılık mı yapmak istiyor? İki devletli çözümü uygulayacak mı? Bu aşamada Yahudi yerleşim yerleri (inşası) devam edecek mi? İsrail'in ihlalleri sürecek mi? Bunların hepsi durmak zorunda. Eğer ABD anlamlı bir barış süreci istiyorsa bu noktaların hepsine değinmeli. Bu sorulara cevap verdikleri zaman biz de ilerlemeye devam edebilir miyiz yoksa duvara mı tosladık karar verebiliriz."

Maliki ayrıca Filisitin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Eylül ortası gibi BM'de önemli bir konuşma yapacağını söyledi.

Filistin'in BM'ye üye olma talebine de değinen Maliki, bu talebi BM Güvenlik Konseyi'ne yeniden taşıyacaklarını belirtti.