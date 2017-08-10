Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, Hollanda'daki çiftliklerden ithal edilen böcek ilaçlı yumurtaların sayısının yaklaşık 700 bin olduğunu bildirdi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansından (FSA) yapılan açıklamada, ülkedeki böcek ilaçlı yumurta sayısının daha önce 21 bin olarak tahmin edildiği belirtildi.

Ancak Hollanda'daki çiftliklerden ithal edilen bu tür yumurtaların sayının 700 bine yaklaştığının belirlendiği aktarılan açıklamada, bunların genellikle mayonez, sos ve sandviç içi gibi işlenmiş gıdalarda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yapılan araştırmalara göre bu yumurtaların kamu sağlığına riskinin "düşük" kaldığı ifade edilerek, ilaçlı yumurtaları içeren gıdaların raf ömrünün kısa olduğu, bunların halihazırda tüketildiği, son tüketim tarihi geçen ürünlerin ise satıştan çekileceği bildirildi.

İngiltere Yumurta Endüstrisi Konseyi, vatandaşlara yerli yumurta kullanma tavsiyesinde bulunuyor. İngiltere'de tüketilen yumurtaların yüzde 85'i adada üretiliyor.