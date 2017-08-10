Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Ordusu 53'üncü taburu Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Taji kampında tatbikat düzenledi. Tatbikat terör örgütü DEAŞ’a karşı verilen savaşta destek aldığı ABD'nin başını çeken koalisyon güçleriyle birlikte gerçekleşti.



Bağdat'ta bir diğer gelişme daha... Irak ordu yetkilileri DEAŞ’ın silahlarına el koydu. Irak ordusu Bağdat'ta terör örgütü DEAŞ’ın elinden aldığı tüm mühimmatları haber ajansları tarafında çekilen karelerle dünyayla paylaştı. Fotoğraflarda çok sayıda kasa halinde otomatik silah ve mermiler olduğu görülüyor.

BÜYÜKELÇİLİK GÜVENLİK UYARISINDA BULUNDU

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki Amerikalı yetkililer ve sivillere yönelik kaçırma tehditleri bulunduğunu belirterek çalışanlarını uyardı.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet görevlileri ve diğer vatandaşlarımızın kaçırılmasına ilişkin bazı tehditler olduğunun farkındayız. Bu nedenle büyükelçiliğimiz, çalışanlarının Bağdat'taki Yeşil Bölge ve Basra'da konsolosluk dışına çıkmasını geçici olarak kısıtladı" denildi.



Irak'ta çalışan veya bu ülkeye seyahat eden ABD vatandaşlarının da kendi güvenlik durumlarını gözden geçirip gerekli önlemleri almaları istendi