Avrupa’yı sarsan zehirli yumurta skandalına ilişkin Belçika ve Hollanda tarafından yürütülen ortak soruşturma kapsamında Hollandalı yetkililer tarafından 2 şirket yöneticisinin gözaltına alındığı bildirildi. Hollandalı savcıların sözcüsü Marieke Van der Molen, tavuk çiftliklerinde fipronil maddesini kullandığından şüphe edilen firmadaki iki yöneticinin gözaltına alındığını belirtti. Hollandalı yetkililer, soruşturma kapsamında Hollanda’daki fipronil üreten firmaların da inceleneceğini belirtti. Hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmesi için kullanılan bir böcek ilacı olan fipronil maddesinin insanların tüketeceği hayvanlarda kullanımı yasak. Dünya Sağlık Örgütünün “orta derecede tehlikeli” olarak tanımladığı fipronil maddesi, yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerini etkiliyor.
Hollanda'daki zehirli yumurta skandalında 2 kişi gözaltına alındı
10.08.2017 - 21:41 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda'da zehirli yumurta skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şirket yöneticisi gözaltına alındı.
Etiketler : hollanda,zehirli yumurta,dünya haberleri,yumurta,
495341 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495341.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER