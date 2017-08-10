Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’yı sarsan zehirli yumurta skandalına ilişkin Belçika ve Hollanda tarafından yürütülen ortak soruşturma kapsamında Hollandalı yetkililer tarafından 2 şirket yöneticisinin gözaltına alındığı bildirildi. Hollandalı savcıların sözcüsü Marieke Van der Molen, tavuk çiftliklerinde fipronil maddesini kullandığından şüphe edilen firmadaki iki yöneticinin gözaltına alındığını belirtti. Hollandalı yetkililer, soruşturma kapsamında Hollanda’daki fipronil üreten firmaların da inceleneceğini belirtti. Hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmesi için kullanılan bir böcek ilacı olan fipronil maddesinin insanların tüketeceği hayvanlarda kullanımı yasak. Dünya Sağlık Örgütünün “orta derecede tehlikeli” olarak tanımladığı fipronil maddesi, yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerini etkiliyor.