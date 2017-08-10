Danimarka Veterinerlik ve Gıda Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Danimarka'da 20 ton zehirli yumurta satıldığı belirtildi. Açıklamada, yumurtaların haşlanmış ve soyulmuş olarak kafe ve yemek firmalarına satıldığı ifade edildi. Avrupa’da zehirli yumurta skandalı son olarak Danimarka’da ortaya çıkmıştı.
Danimarka’da 20 ton zehirli yumurta satıldı
10.08.2017 - 23:03 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Danimarka Veterinerlik ve Gıda Dairesi, ülkede 20 ton zehirli yumurta satıldığını açıkladı.
Etiketler : yumurta,zehirli yumurta,haberler,
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