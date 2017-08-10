Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka Veterinerlik ve Gıda Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Danimarka'da 20 ton zehirli yumurta satıldığı belirtildi. Açıklamada, yumurtaların haşlanmış ve soyulmuş olarak kafe ve yemek firmalarına satıldığı ifade edildi. Avrupa’da zehirli yumurta skandalı son olarak Danimarka’da ortaya çıkmıştı.