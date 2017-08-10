Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donald Trump, ABD'nin Kuzey Kore'yi yeterince zorlamadığını söyledi. Trump, Kuzey Kore'ye yönelik 'ateş ve öfke ile karşılacaklar' sözlerine ilişkin "Belki de sözlerim yeterince sert değildi" değerlendirmesinde bulundu.

"FAZLA ŞEY YAPMALILAR"

Kuzey Kore’nin eğer ABD’ye karşı bir şeyler planlıyorsa "çok endişeli olması"gerektiğini belirten Trump, Çin’in Kuzey Kore’ye baskı konusunda daha fazla baskı yapabileceğini ve bunu yapacağından emin olduğunu söyledi.

Trump "Biz her zaman görüşmeleri göz önünde bulunduruyoruz" dedi.