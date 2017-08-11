Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, federal polisin ve sahil güvenlik ekiplerinin, Leticia Rodriguez adındaki kadın çete liderini Puebla eyaletinde yakaladığı bildirildi. Meksika'nın en popüler plajlarının bulunduğu Cancun kenti son aylarda şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Playa del Carmen tatil köyünde ocak ayında bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Cancun'da yine ocak ayında savcılık ofisine silahlı saldırı düzenleyen kişiler 4 kişiyi öldürmüştü. Jalisco New Generation kartelinin Cancun'da da faal olduğu biliniyor.