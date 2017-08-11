Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Rima beldesine baskın yapan İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 5 Filistinlinin vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı ve Selfit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları belirtildi.

Filistinlilerin, gerçek mermiyle saldırı düzenleyen İsrail askerlerine karşı taş ve boş şişelerle karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Filistinli bir genci gözaltına almak için Beyt Rima beldesine baskın düzenleyen İsrail askerlerine, Filistinlilerin karşılık vermesinin ardından arbede yaşandı.

İsrail askerleri, belirli aralıklarla gözaltı amacıyla işgal altındaki Filistin beldelerine baskın düzenliyor, baskın sırasında Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede ve çatışma yaşanıyor.