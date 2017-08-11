Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brooklyn'in Cypress Hills bölgesinde akşam saatlerinde 911 acil yardım hattına gelen ihbara cevap veren polislerden birinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Olayda, 29 yaşındaki saldırganın polisi önce elinden vurduğu, ardından attığı diğer kurşunun polisin göğsüne isabet ettiği duyuruldu.

Yaralı polis, bölgedeki Jamaika Hastanesi Tıp Merkezine kaldırıldı.

Polisin hayatını çelik yelek kurtardı

Olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise saldırıda yaralanan 30 yaşındaki polisin iki yıldır görevde bulunduğunu aktardı.

Aynı toplantıda konuşan New York Emniyet Müdürü James O'Neill ise kurşunlardan biri çelik yeleğine isabet ettiği için polisin saldırıdan yaralı kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Polis tarafından öldürülen şüphelinin annesinin, 911'i arayıp oğlunun "duygusal rahatsızlık" yaşadığını belirterek emniyet güçlerinden yardım istediğini bildiren O'Neill, olay yerine giden iki polisten birinin zanlının saldırısına uğradığını ifade etti. O'Neill ayrıca, şüphelinin annesinin telefonda oğlunun silahsız olduğu bilgisini verdiğini kaydetti.