Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aralıktan bu yana Danimarka'da gözaltında tutulan ve Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu terör örgütü TİKKO üyesi terörist Musa Doğan'ın iadesi mahkeme engeline takıldı.Östre Landsret Temyiz Mahkemesi, Danimarka'da Kraliyet Başsavcısı Ole Hasselgaard'un TİKKO üyesi terörist Doğan'ın Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.Başsavcı Hasselgaard'un, Türkiye'nin taahhütlerini yerinde bularak, Türkiye'ye iadesini istiyordu.

KARAR TEMYİZE GİTMİŞTİ

İnterpol tarafından aranan ve 9 aydır Kopenhag'daki Vestre Hapishanesi'nde gözaltında tutulan terör örgütü üyesi Doğan'ın Avukatı Erbil Kaya, Başsavcı Hasselgaard'un iade talebini geçen temmuzda Nyköbing Falster Şehir Mahkemesi'ne taşımıştı.Davada, Nyköbing Falster Şehir Mahkemesi'nin Doğan'ın Türkiye'ye iadesini uygun bulmaması üzerine Başsavcı Hasselgaard kararı temyize götürmüştü. Östre Landsret Temyiz Mahkemesi'nin, Nyköbing Falster Şehir Mahkemesi'nin 7 Temmuz'da verdiği kararı onamasının ardından, Hasselgaard'un kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıma hakkı bulunuyor. Başsavcı'nın bu hakkı kullanıp kullanmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

1993'TE İDAM CEZASI VERİLMİŞTİ

Doğan, TİKKO üyeliği ve banka soygunu suçlarından 1993 yılında tutuklanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'den firar eden Musa Doğan, 2003 yılında İsveç'e sığınmıştı. Doğan'ın idam cezası 2006 yılında ömür boyu hapse çevrilmişti.Türkiye'nin talebi üzerine İsveç alt mahkemesi Doğan'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verirken, İsveç Yüksek Mahkemesi ise 2009'da verdiği kararla Doğan'ın iadesini reddetmişti.Polonya'da 2012 yılında gözaltına alınan Doğan'ın iadesini isteyen Türkiye'nin talebi Polonyalı yetkililer tarafından da geri çevrilmişti.Doğan, geçen aralıkta Polonya'daki ailesinin ziyaret ettikten sonra İsveç'e dönerken Danimarka polisi tarafından gözaltına alınmıştı.