Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın Tahar kentindeki Chah Aab bölgesinde bulunan medreseye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Öte yandan Afganistan'da terör örgütü DEAŞ ve Taliban militan grubunun gerçekleştirdiği kanlı eylemlerden dolayı istikrarlı politika yürütememektedir. Ayrıca ABD liderliğindeki koalisyon tarafından desteklenen Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri, ülke çapında terörle mücadele için ortak operasyonlar düzenlemektedir.