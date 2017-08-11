Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri  Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başörtüsü polis tarafından  zorla çıkarılan ve dini ayrımcılığa uğradığı için Long Beach Polis Departmanına  dava açan Kirsty Powell adlı Müslüman kadın, açtığı davayı kazandı. Federal mahkeme Powell'a 85  bin dolar tazminat ödenmesine karar  verdi.

Öte yandan, Long Beach Polis Departmanı'nın ise başörtüsü uygulamasını  değiştirdiği bildirildi.  Kendisine yönelik birtakım suçlamalar nedeniyle geçen yıl gözaltına  alındığı esnada kadın polis talebine rağmen zorla başörtüsü çıkarılan Powell,  konuyu mahkemeye taşımıştı. Long Beach Polis Departmanı, geçen yıl davaya ilişkin yaptığı  açıklamada, uygulama gereği şüphelilerin üzerinden kemer ya da ayakkabı bağcığı  gibi unsurların çıkartıldığını, başı örten şeylerin de buna dahil olduğunu  açıklamıştı.