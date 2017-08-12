Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Illinois Bölge Mahkemesinde, Chicago'nun en büyük sokak çetelerinden Hobos'un cezaevindeki tetikçisi Paris Poe'nun 2006 ve 2013 yıllarında iki tanığı öldürmekle suçlandığı dava sonuçlandı.

Federal Yargıç John J. Tharp'ın yönettiği duruşmada ilk olarak Poe'nun suç ortağı Arnold Council ile 2006'da işlediği Wilbert Moore cinayeti görüşüldü.

Duruşmada dinlenilen tanıklar, Poe'nun 2013'te cezaevinden şartlı salıverildikten sonra elektronik gözlem bileziklerini keserek işlediği Gregory Daniels cinayetini de mahkeme heyetine anlattı. Tanıklar Poe'nun, Daniels'ı kız arkadaşı ve üvey çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden en az 20 kez ateş ederek öldürdüğünü ifade etti.

Celse süresince sadece 7 çocuğunun hiçbiriyle yakın ilişkisinin olmadığı bildirildiğinde duygusallaştığı görülen Poe, karar açıklanmadan önce kedisine verilen açıklama yapma hakkını kullanmadı.

Mahkeme heyeti, Paris Poe'nun "ıslah edilemeyeceği" gerekçesiyle üç kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.