Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Bilim Akademisi Jeofizik hizmet kurumu, Kamçatka departmanı bugün püskürmenin başladığını açıkladı. Dünyanın aktif en yüksek volkanlarından biri olan Klyuçevskoy volkanının püskürttüğü kül ve dumanların 8 bin metre yüksekliğe kadar çıktığını belirten yetkililer ayrıca volkanın her 2-3 yılda bir canlandığına dikkat çekiyor. Kamçatka bölgesi Acil Durum Bakanlığı bölgede yaşayan halkı volkan küllerine karşı tedbirli olmaya çağırırken, hava ulaşımı ile ilgili de uyarı yapıldı. Ayrıca bu püskürmenin deprem aktivitelirini de arttıracağı düşünülüyor. Zira daha önceki püskürmelerin ardından Kamçatka bölgesinde bir kaç gün süren bir dizi deprem meydana gelmişti.