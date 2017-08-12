Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Emmanuelle (28) isimli kadının konuyla ilgili şikayetini kişisel blogunda paylaşmasıyla duyuldu. Genç kadın bloguna, Güney Fransa'dan yaşadığı Grenoble kentine gitmek için Fransa Demir Yolları İdaresinin engelli ve yaşlılara sunduğu hizmetten yararlanarak biletini tekerlekli sandalye kullanan engellilere özel bölümden aldığını yazdı.

GÖREVLİLER UNUTUNCA PARİS'E GİTTİ

Avignon kentinden aktarmalı biletini onaylattığını belirten kadın, görevlilerin unutkanlığı sonucu Paris yolculuğunun başladığı ifade etti. Paris tren garında da kendisini karşılamaya kimsenin gelmediğini belirten genç kadın, Paris'e gitmesine rağmen Eyfel kulesini göremeden döndüğünü şakacı bir dille anlattı.

"ENGELLİLERE DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Yetkililerden açıklama beklediğini kaydeden Emmanuelle, engellilere daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Fransa'da geçen hafta da Los Angeles-Paris seferini yapan bir uçağın engelli yolcusu, havalimanında 7 saat mahsur kalmıştı. 36 yaşındaki engelli kadın, tekerlekli sandalyesinin yolculuk sırasında kırılması sonucu Charles de Gaulle havalimanında zor saatler geçirmişti.