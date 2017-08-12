Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Kuzey Kore arasında ‘nükleer savaşa’ yaklaşan kriz derinleşerek devam ederken, ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çin Denizi’ne girdi. ABD donanmasına ait USS John S. McCain adlı füze destroyerinin Güney Çin Denizi’ndeki yapay Nanşa (Spratly) resifine yakınlaştığını açıklayan Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Washington yönetimini provokasyonla suçladı. Ordu güçlerinin ABD savaş gemisine bölgeden uzaklaşması için ihtarda bulunduğunu söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang “Çin’in egemenliği ve ulusal güvenliğine ciddi zarar veren bu eyleminden dolayı ABD’yi protesto ettiklerini” belirtti. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien ise “ABD tarafı, hatasını düzelterek bölgede seyrüsefer özgürlüğü adı altındaki provokatif eylemlerine derhal son vermeli” dedi. Sözcü Çien, Washington’a “Güney Çin Denizi’nde güç gösterisini durdurması” çağrısında bulundu. Bu olay, Donald Trump’ın başkanlığı döneminde ABD donanma gemilerinin Çin’in yapay adalarına üçüncü yakınlaşması oldu.