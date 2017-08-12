Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar, hacı adayı vatandaşlarının kutsal topraklara rahatça gidebilmeleri için Suudi Arabistan'dan Katar uçaklarının Cidde havalimanına inişine izin vermesini ve kara sınırını açmasını talep etti.Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) Başkanı Ali bin Samih el-Meri, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'dan Katarlı hacı adaylarının kutsal topraklara rahatça gidebilmeleri için Katar uçaklarının Cidde havalimanına inişine izin vermesini ve dar gelirlilerin geçişi için kara sınırını açmasını istedi.Suudi Arabistan'ın Katarlı hacı adaylarına kutsal topraklara gitmek için bazı şartlar öne sürdüğünü belirten Meri, komisyonun Suudi Arabistan'dan bu engellerin ve zorlukların kaldırılmasını talep ettiklerini aktardı.