Polonya'nın Suszek kentinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yetkililer, kayıplardan ikisinin kentteki kamp bölgesinde fırtına sonucu ağaçların devrilmesi sonucu yaşandığını bildirdi. Ayrıca birçok evin de hasar gördüğü belirtildi. Öte yandan bazı bölgelerde elektrik ve su kesintisi yaşandı. Yaklaşık 500 bin kişi karanlıkta kaldı.
Polonya'yı fırtına vurdu, 4 ölü 28 de yaralı var
12.08.2017 - 20:25 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polonya'nın Suszek kentinde etkili olan fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
Polonya'nın Suszek kentinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yetkililer, kayıplardan ikisinin kentteki kamp bölgesinde fırtına sonucu ağaçların devrilmesi sonucu yaşandığını bildirdi. Ayrıca birçok evin de hasar gördüğü belirtildi. Öte yandan bazı bölgelerde elektrik ve su kesintisi yaşandı. Yaklaşık 500 bin kişi karanlıkta kaldı.
Etiketler : polonya,haberler,fırtına,
495774 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495774.aspx
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