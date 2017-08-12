Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın Suszek kentinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yetkililer, kayıplardan ikisinin kentteki kamp bölgesinde fırtına sonucu ağaçların devrilmesi sonucu yaşandığını bildirdi. Ayrıca birçok evin de hasar gördüğü belirtildi. Öte yandan bazı bölgelerde elektrik ve su kesintisi yaşandı. Yaklaşık 500 bin kişi karanlıkta kaldı.

