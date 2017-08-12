Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanına ait  heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto  gösterilerinde kavga çıktı.Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların  gelmesi üzerine şehirde gerilim yükseldi. Grupların zaman zaman birbirlerine  saldırması üzerine Charlottesville Belediyesi bölgede olağanüstü hal ilan etti.
 
GÜVENLİK GÜÇLERİ YETERİNCE ÖNLEM ALMADI

Vali Terry McAuliffe, Ulusal Güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği  sağlaması için gerekli emri verdiğini açıkladı. ABD medyası, Vali'nin olağanüstü hal emrine kadar bölgede güvenlik  güçlerinin yeterince önlem almadığını belirtti. Cuma gecesi Ku Klux Klan örgütünü anımsatacak biçimde meşaleler  taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesinde düzenledikleri gösteri sırasında  "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "Kan ve toprak", "Tek halk, tek ulus, göçe son"  sloganları atmıştı. Göstericiler, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun  komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin  kaldırılması planına karşı şehirde toplanmaya başlamıştı.
 
Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği  gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü"  sözleriyle eleştirmişti. Virginia'da geçen ay da Ku Klux Klan destekçileri gösteri düzenlemişti.

ABD'de Konfederasyona üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı  öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun  önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" olarak kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da  çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.