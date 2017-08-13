Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da ve İç Güvenlik Teşkilatı'nın Gazze'de gözaltına aldığı gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması ve Hamas ile Fetih arasındaki ayrılığın bir parçası haline getirilmemeleri istendi.

Komite Başkanı Mustafa el-Bergusi AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetecilerin özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve insan haklarının bir parçası olduğunu söyledi.

Bergusi, "Gazeteciler, gözaltına alındıkları ve görevlerini icra etmekten alıkonuldukları zaman İsrail'in ihlallerini ortaya çıkarma rolünü oynayamazlar." dedi.

Filistin güvenlik güçleri, 9 Ağustos'ta Batı Şeria'da 5, İç Güvenlik Teşkilatı da 10 Haziran'da Gazze'de Filistin Televizyonu'ndan bir muhabiri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin sayısı daha sonra 8'e yükselmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, detay verilmeksizin gazetecilerin "bilgi sızdırdığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.