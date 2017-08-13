Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğü yaptı yazılı açıklamada, Katar Ahmed bin Muhammed Askeri Fakültesi ile İngiltere Silahlı Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen ve 3 hafta süren tatbikatın sona erdiğini duyurdu. Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in Brecon kentindeki tatbikatın, yerleşim alanlarında savaş, savunma, gerçek mühimmatla tatbikat ve savaş alanında hareket aşamaları üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.
Tatbikata, Katar Fakültesinden 212 subay ile İngiliz Silahlı Kuvvetleri 51. Taburunun katıldığı kaydedildi.
İngiltere Deniz Kuvvetleri temmuz ayında da Katar'la 2 deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.
Üçüncü İngiltere-Katar askerî tatbikatı sona erdi
13.08.2017 - 03:31 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katar ile İngiltere'nin ortak düzenlediği üçüncü askerî tatbikat sona erdi.
Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğü yaptı yazılı açıklamada, Katar Ahmed bin Muhammed Askeri Fakültesi ile İngiltere Silahlı Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen ve 3 hafta süren tatbikatın sona erdiğini duyurdu. Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in Brecon kentindeki tatbikatın, yerleşim alanlarında savaş, savunma, gerçek mühimmatla tatbikat ve savaş alanında hareket aşamaları üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.
Etiketler : ingiltere,katar,tatbikat,askeri tatbikat,
495829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495829.aspx
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