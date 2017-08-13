Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, düzenlediği basın toplantısında, Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıtları arasında çıkan olaylara tepki gösterdi. Şiddet ve nefretin kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü." ifadelerini kullandı.