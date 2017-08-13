Trump, düzenlediği basın toplantısında, Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıtları arasında çıkan olaylara tepki gösterdi. Şiddet ve nefretin kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü." ifadelerini kullandı.
Virginia'daki karışıklıklara ilişkin Trump'tan açıklama
13.08.2017 - 04:24 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrindeki ırkçı gösterileri "en sert dille" kınadı.
Etiketler : trump,virginia,abd,karışıklık,
495836 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495836.aspx
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