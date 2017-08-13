Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran, geçtiğimiz ay yeni yaptırım kararı alan ABD'ye gerekli cevabı vereceklerini açıklamıştı.

İran, Washington'ın yeni yaptırım kararına resmen meydan okudu. Parlamentoda bugün 'Amerika'ya ölüm' diye bağıran oylamada, balistik füze programlarına ve dış ülkelerde operasyonlar yapan paramiliter İran Devrim Muhafızları'na verilen ödeneklerin artırılmasına karar verildi.

Yeni yasa söz konusu alanlara 520 milyon dolarlık kaynak ayrılmasını öngörüyor.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre 247 kanun milletvekilinden 240'ı yeni ödenekle ilgili yasa tasarısısnın kabulu için onay verirken sadece 1 kişi çekimser kaldı.

''ABD'YE CEVAP VERECEPİZ'' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay ABD balistik füze programı ve terörö örgütlerine yardım gerekçesiyle İran'a yeni yaptırımlar getirmişti.

Yaptırımlardan 18 kurum veya kişi etkileniyor. Söz konusu kurum ya da kişilerin İran'ın balistik füze programını ve insansız hava aracı yapma yoluyla İran Devrim Muhafızları'nı desteklediği ABD tarafından açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlı yaptığı açıklamada "İran İsrail'i ve Orta Doğu'daki istikraraı tehdit eden Hizbullah, Hamas, Filsitin islami Cihad gibi terör örgütlerini desteklemeye devam ediyor. İran Esad'ın kendi halkına uyguladığı sulme rağmen ısrarla rejime desteğini sürdürüyor" ifadeleri yer almıştı.

İran ise yaptırımlara karşlık vereceğini belirtmiş, ABD'nin yaptıtımlarının tek taraflı ve geçersiz olduğunu savunmuştu.