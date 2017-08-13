Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Himaçhal Pradeş kentinde etkili olan muson yağmurları toprak kayması toprak kaymasına yol açtı. İlk belirlemelere göre 46 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıdaki kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.