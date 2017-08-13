Hindistan'ın Himaçhal Pradeş kentinde etkili olan muson yağmurları toprak kayması toprak kaymasına yol açtı. İlk belirlemelere göre 46 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıdaki kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.
Hindistan'da toprak kayması: 46 ölü
13.08.2017 - 20:15 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'ın Himaçhal Pradeş kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu 46 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : hindistan,Himaçhal Pradeş,
495972 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495972.aspx
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