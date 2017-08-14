Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OCHA tarafından hazırlanan raporda, Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili bilgiler paylaşıldı. Yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşın altyapıda oluşturduğu tahribat nedeniyle 15.7 milyon kişinin temiz içme suyuna 14.8 milyon kişinin de yeterli sağlık hizmetlerine erişemediği belirtildi.

Raporda, sağlık sektöründe çalışan yaklaşık 30 bin memurun yaklaşık bir yıldır maaşlarının ödenmediği ve bu durumun sağlık hizmetlerini olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Kolera salgınından en çok çocuk ve yaşlıların etkilendiğine işaret edilen raporda, ölenlerin yüzde 30'unu yaşlıların, yüzde 25'ini çocukların, şüpheli vaka sayısının yüzde 41'ini de çocukların oluşturduğu vurgulandı.

Yemen halkının yüzde 60'tan fazlasının gıda güvensizliği tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, halihazırda 7 milyon kişinin güvenli gıdaya ulaşamadığı, 2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeye maruz kaldığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, BM'nin geçen temmuz ayında 19 ilde 267 bin 721 aileye maddi destek verdiği aktarıldı.