Silahlı kişilerce başkentteki Eş-Şark Oteli'nden kaçırılan Zeydan, bilinmeyen bir yere götürüldü. Kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerin kime bağlı oldukları ve Zeydan'ı kaçırma nedenleri henüz netlik kazanmadı. Zeydan Başbakan olduğu 2013 yılında da "Libya Devrimci Operasyonlar Birliği"ne bağlı milisler tarafından kaçırılmıştı.
Libya eski başbakanı Ali Zeydan kaçırıldı
14.08.2017 - 04:33 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya eski Başbakanı Ali Zeydan, başkent Trablus'ta kaldığı otelden kaçırıldı.
Etiketler : ali zeydan,libya,
496022 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/496022.aspx
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