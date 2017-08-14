Burkina Faso İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu, saldırıya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Vameh Kurumah caddesi üzerindeki bir restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda 1’i Türk 17 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını aktaran Bakan Dandjinu, olayın terör eylemi olduğunu ifade etti.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Burkina Faso'da restorana saldırı: 17 ölü
14.08.2017 - 09:02 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü 8 kişi yaralandı.
Burkina Faso İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu, saldırıya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Vameh Kurumah caddesi üzerindeki bir restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Etiketler : Burkina Faso,saldırı,
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