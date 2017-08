Türkiye Gazetesi

Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Musafir Yata bölgesinde yer alan evler, tahliye edildikten sonra İsrail güçlerinin gözetiminde buldozerlerle yıkıldı. Evlerde yaşayan Filistinliler, yıkım işleminin ardından ortada kaldı. İsrail güçleri, söz konusu yapıların, "C" bölgesinde yer aldığını ve ruhsatsız inşa edildiğini öne sürdü. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı. İsrail yönetimi, Filistinlilerin "C" bölgesinde inşaat yapmasını neredeyse imkansız kılıyor. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası toplum, İsrail'in işgalindeki bu topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin tümünü illegal kabul ediyor.