Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Mail Online haber sitesi, 12 Ağustos'ta UFO'ya benzetilen görüntünün çok sayıda yüzücü tarafından görüldüğünü aktardı. Görgü tanıklarına göre görüntü bir süre sonra bulutların arasına karışarak kayboldu.

DUMAN OLABİLİR

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise görüntünün yakınlardaki bir platformda sergilenen bir performanstan yükselen ve havada şekil alan bir duman olabileceği yorumunda bulundu.

Yu isimli, söz konusu görüntüyü internete yükleyen kişi ise "Havada bilinmeyen uçan bir obje var. Yuvarlak şekli genişliyor ve bize giderek daha fazla yakınlaşıyor" ifadesini kullandı.