Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine-et Marne bölgesinde kontrolden çıkan bir araç, pizza restoranına girdi. İlk belirlemelere göre, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırganın tutuklandığını açıkladı.
Paris'te araç pizzacıya daldı: 1 ölü, 8 yaralı
14.08.2017 - 23:22 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın başkenti Paris'in doğusundaki Seine-et-Marne'de bulunan pizzacıya bir araç daldı, olayda 1 çocuk öldü, en az 8 kişi de yaralandı. Araç sürücüsünün yakalandığı belirtildi.
Kaynak: IHA
Etiketler : parif,fransa,araç,
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