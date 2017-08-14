Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine-et Marne bölgesinde kontrolden çıkan bir araç, pizza restoranına girdi. İlk belirlemelere göre, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırganın tutuklandığını açıkladı. 