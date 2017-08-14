Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi'nin yayınladığı analiz raporları, Kuzey Kore'nin ABD'ye de ulaşabildiği iddia edilen kıtalararası balistik füzeleri başarıyla test etmesinin, Ukrayna'da üretilen roket motorlarının karaborsadan yasadışı olarak Kuzey Kore'ye satılması sonucu mümkün olduğunu öne sürdü.

Soğuk savaş döneminden itibaren Rusya'nın balistik füze programının önemli bir parçası olan ve Ukrayna'da yer alan roket fabrikasından getirtilen ürünlerin, peş peşe başarısız denemelerden sonra Kuzey Kore'nin nasıl başarılı roket denemeleri yapmaya başladığı sorusunun cevabı olduğu iddia ediliyor.

DESTEKÇİ ÇİN OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Daha önce ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı siber saldırılar ve ikmal yollarına sabotajlar düzenleyerek engellediği nükleer ticaretin, çoğunlukla Çin üzerinden yapıldığı belirtiliyordu. ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore'nin ekonomik ve teknolojik destekçisi olarak Çin'i gösteren açıklamalar yapmıştı.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi'nde görevli füze uzmanı Michael Elleman'ın yeni araştırmasına göre, başarısız denemelerin ardından son iki yılda Kuzey Kore, tasarımlarını ve tedarikçilerini değiştirdi.

TEK FÜZEYLE 10 SAVAŞ BAŞLIĞI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fotoğraflarını inceleyen analistler, yeni roket motorlarının tasarımlarının bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin füze cephaneliğini oluşturan kaynaktan geldiği sonucuna vardı. Bu roket motorları, tek füzeyle 10 adet kıtalararası termonükleer savaş başlığını ateşleyecek kadar büyük bir güce sahip. Söz konusu motorlar, yalnızca birkaç Sovyet yapımı fabrikada üretiliyordu.

Ukrayna'da roket üreticisi Yuzhmash'ın fabrikası ve Tasarım Ofisi Yuzhnoye, Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin SS-18 dahil olmak üzere en güçlü füzelerinin üretim merkeziydi. Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra da Rusya'nın önemli füze tedarik merkezlerinden biri olarak devam etti.

Analist Elleman ayrıca, Birleşmiş Milletler araştırmacılarının altı yıl önce, Ukrayna'daki füze kompleksinden füzelerin sırlarını çalmaya çalışan iki Kuzey Koreliyi tespit edip yakalattıklarını söyledi. Ukrayna'daki iç çatışma ortamından yararlanan Pyongyang yönetiminin, teknolojiyi buradan getirmek konusunda son iki yılda daha başarılı olduğu sanılıyor.

Yuzhmash ise, geliştirdikleri teknolojilerin Ukrayna dışına satıldığıyla ilgili iddiaları geçen ay yaptığı bir açıklamayla yalanlamıştı.